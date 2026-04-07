Dsquared2 Cardigan ‘Chic Worsted’ | Lana Logo e Vestibilità

Un nuovo cardigan del marchio Dsquared2 è stato messo in vendita, denominato “Chic Worsted”. Il capo è realizzato in lana e presenta il logo del marchio. La vestibilità è descritta come comoda e adatta a diverse occasioni. Sul sito ufficiale vengono inclusi link di affiliazione che permettono di effettuare acquisti, con una possibile commissione per chi gestisce il sito.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco ‘Chic Worsted’: tra struttura della lana e dettaglio ricamato. L’analisi visiva del cardigan Dsquared2 ‘Chic Worsted’ rivela immediatamente un approccio alla maglieria che si discosta dal classico concetto di “morbidezza informale”. Il termine worsted, riferito alla lavorazione della lana, indica un processo di filatura che elimina le fibre più corte, ottenendo un filato più compatto, liscio e resistente. Osservando il capo, è evidente come questa tecnica si traduca in una superficie uniforme e strutturata, capace di mantenere una linea definita senza cedere all’effetto “esteso” tipico dei cardigan più leggeri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dsquared2 Cardigan ‘Chic Worsted’: Lana, Logo e Vestibilità Leggi anche: Nude Cardigan Oversize: Lana, vestibilità e come abbinarlo