Drug Parking | il Professore e il ponte di cocaina tra due regioni

Il 25 marzo, dieci persone sono state arrestate nell’ambito dell’operazione Drug Parking, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Ragusa. L’indagine ha portato alla scoperta di un traffico di cocaina tra le regioni di Vibo Valentia e Ragusa. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi quantitativi di droga e documenti relativi alle attività illecite.

Dieci persone sono state fermate il 25 marzo nell’operazione Drug Parking, un’inchiesta che ha svelato un traffico di cocaina tra Vibo Valentia e Ragusa coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Ragusa e condotto dalla Polizia di Stato. L’indagine ha messo a nudo un sistema di approvvigionamento basato su spostamenti costanti tra le due regioni. Il cuore delle operazioni si concentrava nel vibonese, dove lo stupefacente veniva stoccato prima di essere trasportato in Sicilia per la distribuzione finale. Al vertice della struttura organizzativa figurava Emanuele Laretta, un cittadino siciliano noto tra i suoi collaboratori come il professore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Drug Parking: il “Professore” e il ponte di cocaina tra due regioni Fiumi di droga dalla Calabria alla Sicilia: corrieri di Vibo nel "Drug parking" tra Cosimo e VittoriaArrivavano dalla Calabria gli ingenti quantitativi di cocaina e marijuana che un’organizzazione vendeva nelle piazze di spaccio di Cosimo e Vittoria. Fiumi di droga dalla Calabria alla Sicilia: corrieri di Vibo nel "Drug parking" tra Comiso e VittoriaArrivavano dalla Calabria gli ingenti quantitativi di cocaina e marijuana che un’organizzazione vendeva nelle piazze di spaccio di Comiso e Vittoria. Si parla di: Droga dalla Calabria alla Sicilia, il fornitore vibonese Gustavo con il deposito a San Gregorio d'Ippona. Ragusa: operazione Drug parking, 10 arrestiPolizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 10 soggetti ... ilmetropolitano.it Operazione Drug Parking: smantellato l’asse della droga tra Vibo e il RagusanoCOMISO/VITTORIA, 25 Marzo 2026 - Un giro d'affari da 2 milioni di euro, un vertice soprannominato il Professore e una rete logistica che sfruttava parcheggi ... radiortm.it