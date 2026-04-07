Dramma sfiorato a Cirella | biposto in volo dalla Sicilia due salvi

Stamattina, intorno alle 11:30, un aereo biposto partito dalla Sicilia è precipitato lungo la costa di Cirella, nel comune di Diamante. Due uomini erano a bordo dell’aereo e sono riusciti a uscirne illesi. Sul posto sono intervenuti gli agenti di pubblica sicurezza e i soccorritori, che hanno avviato le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’area. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali.

Due uomini sono rimasti illesi dopo che il loro aereo biposto, partito dalla Sicilia, è precipitato lungo la costa di Cirella, nel comune di Diamante, intorno alle 11:30 di questa mattina. Il velivolo ha perso quota terminando la sua corsa nei pressi del fiume Acchio. Il punto d’impatto si trova a poche centinaia di metri dalla linea di costa, in un’area situata al confine con il territorio di Grisolia. La dinamica del volo e l’area dell’impatto. L’evento si è consumato in una zona specifica della costa calabrese, dove il velivolo proveniente dall’isola della Sicilia è finito sulla spiaggia di Cirella. Le autorità stanno attualmente procedendo agli accertamenti per definire i motivi tecnici o umani che hanno portato alla perdita di quota. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma sfiorato a Cirella: biposto in volo dalla Sicilia, due salvi Dramma sfiorato all'aeroporto di Salerno: 50enne colpito da infarto, soccorso dalla Croce BiancaAttimi di tensioni presso l'aeroporto di Salerno: un 50enne, infatti, è stato colpito da un infarto miocardico acuto. Dramma sfiorato a Pescara: coppia di anziani salvata dai viciniPescara - Intervento tempestivo nei Colli dopo l’allarme lanciato dai residenti: decisivo il coordinamento tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e...