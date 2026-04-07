Un incidente ha coinvolto diverse persone in Alto Adige: cinque sono state recuperate dopo il crollo della superficie ghiacciata del lago di Braies, mentre un uomo di 37 anni è rimasto ferito gravemente a Bolzano a causa di una valanga in Val di Vizze. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente, coinvolgendo le squadre di emergenza della zona.

Cinque persone sono state messe in salvo dopo il crollo della superficie ghiacciata del lago di Braies, mentre un uomo di 37 anni è in condizioni critiche a Bolzano per una valanga in Val di Vizze. Il pericolo ha colpito ieri pomeriggio due giovani cittadini italiani di origine pakistana, che sono precipitati nelle acque gelide a causa della rottura dello strato di ghiaccio. L’evento ha scatenato una reazione a catena: altre tre persone si sono immerse nel tentativo di soccorrerli, finendo a loro volta in difficoltà. L’intervento delle squadre di emergenza ha permesso di recuperare tutti i coinvolti. Nonostante il salvataggio, tre dei cinque individui hanno necessitato di cure mediche urgenti presso le strutture ospedaliere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dramma in Alto Adige: tra ghiaccio rotto e valanghe, 6 in pericolo

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Domenica di Pasqua al Lago di Braies (Dolomiti, Alto Adige): cinque turisti, tra cui due ragazzini italiani di origine pakistana, hanno camminato sul ghiaccio nonostante le temperature miti. La crosta ha ceduto all’improvviso, facendo finire due in acqua gelida ( - facebook.com facebook

Scialpinista bassanese di 36 anni travolto da una valanga in Alto Adige: localizzato e trovato incosciente, è gravissimo x.com