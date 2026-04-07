Durante la giornata di Pasquetta, un uomo di 59 anni di Ceprano ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato. L’incidente è avvenuto nel sud della provincia di Frosinone. Nonostante i soccorsi, le ferite riportate sono risultate letali. La vittima è deceduta sul posto. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. La serata, che era iniziata come una occasione di festa, si è conclusa in tragedia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una serata di festa si è trasformata in tragedia nel sud della provincia di Frosinone. Un incidente stradale mortale si è verificato la sera di Pasquetta a Ceprano, lungo via Ori Martin, dove ha perso la vita un uomo di 59 anni, L.L., residente nella zona. Lo schianto lungo via Ori Martin. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 21:40. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri intervenuti sul posto, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. L’uomo stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter MBK 250 quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dramma di Pasquetta: perde il controllo dello scooter e si schianta. Niente da fare per un 59enne di Ceprano

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