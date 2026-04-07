Lunedì 6 aprile a Padergnone, un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. L’auto su cui viaggiava ha perso aderenza e si è schiantata contro un muretto vicino a Vallelaghi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del giovane sono risultate molto serie. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di lunedì 6 aprile a Padergnone, dopo che l’auto su cui viaggiava ha perso l’aderenza finendo contro un muretto nei pressi di Vallelaghi. Il sinistro ha coinvolto il giovane e altri due amici presenti nel veicolo. A causa dell’impatto violento, il conducente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove i medici lo hanno ricoverato in condizioni critiche. L’impiego dei soccorsi tra le valli. La gestione dell’emergenza ha richiesto una coordinazione rapida tra diverse unità. I vigili del fuoco sono intervenuti con i distaccamenti di Trento, Lasino e Padergnone per mettere in sicurezza l’area del crash. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dramma a Padergnone: 18enne tra la vita e la morte dopo il crash

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