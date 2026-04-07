Drama in Alto Casertano | 5 escursionisti salvati dopo il delirio

Nella zona dell’Alto Casertano, cinque escursionisti provenienti dalla provincia di Napoli e il loro cane sono stati ritrovati e soccorsi poco dopo mezzanotte. La ricerca è stata avviata dopo che gli escursionisti hanno perso il contatto con il gruppo e si sono trovati in difficoltà. Le operazioni di salvataggio sono state coordinate dalle forze di soccorso locali, che hanno localizzato e portato in salvo i cinque individui.

Cinque escursionisti provenienti dalla provincia di Napoli e il loro cane sono stati rintracciati e messi in salvo intorno alle 00.30 di questo martedì 7 aprile 2026, dopo aver smarrito la via tra le montagne dell’Alto Casertano durante le celebrazioni della Pasquetta. L’allarme è scattato ufficialmente lunedì 6 aprile 2026 alle ore 21.30. Il gruppo si era inoltrato in territori impervi situati tra i comuni di Formicola e Rocchetta e Croce, precisamente nelle zone di Razzano e Noce, finendo per perdere l’orientamento mentre cercavano di tornare a casa dopo un pranzo all’aperto. La vicenda ha avuto un epilogo positivo grazie a un intervento coordinato che ha protagonisti i Carabinieri e le squadre della Protezione Civile, guidate da Paolo Izzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Drama in Alto Casertano: 5 escursionisti salvati dopo il delirio Soccorso in quota: quattro escursionisti salvati sulla MaiellaQuattro escursionisti romani salvati dopo un’intervento complesso del soccorso alpino sulla Maiella Quattro giovani escursionisti romani, due nati... Due escursionisti salvati sul Corno alle ScaleBologna, 26 febbraio 2026 – Se la sono cavata con un pò di spavento due giovani escursionisti, rimasti bloccati sul Corno alle Scale, montagna...