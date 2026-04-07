Dove sono le raffinerie in Italia e chi le controlla

In Italia, le raffinerie di petrolio si trovano principalmente nelle regioni del Nord e del Sud, con impianti situati vicino a porti e aree industriali. La gestione di queste strutture è affidata a compagnie energetiche nazionali e multinazionali. Recentemente, lo Stretto di Hormuz è rimasto chiuso, e questa situazione potrebbe influenzare le forniture di petrolio, che normalmente passano attraverso quella via.

Con lo Stretto di Hormuz ancora bloccato molto presto l'Europa e l'Italia in particolare dovranno fare a meno delle forniture dirette del petrolio che doveva passare per quello stretto braccio di mare. Il nostro Paese, più di altri, può contare sui propri impianti di raffinazione, fondamentali per ottenere i carburanti utili a muovere fabbriche e comuni cittadini. Ma a chi appartengono questi impianti e quali sono le loro capacità di produzione? Secondo la relazione annuale Unem (Unione energie per la mobilità) del 2024, nel 2023 gli 11 impianti ancora operativi in Italia hanno raffinato circa 87,5 milioni di tonnellate di greggio. La raffineria Isab di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, è l'impianto con la capacità di raffinazione più elevata in Italia. 🔗 Leggi su Today.it

Dove sono le raffinerie in Italia e di chi sonoCon lo Stretto di Hormuz ancora bloccato molto presto l'Europa e l'Italia in particolare dovranno fare a meno delle forniture dirette del petrolio...

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