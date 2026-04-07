Doppio appuntamento al San Leonardo di Viterbo tra fiabe e musiche sudamericane

Sabato 11 aprile, il teatro San Leonardo di Viterbo ospiterà due eventi dedicati a un pubblico di tutte le età. La giornata proporrà un programma che include spettacoli di narrazione e performance musicali provenienti dall’America del Sud. Le iniziative sono state organizzate per offrire un pomeriggio di intrattenimento e cultura alle famiglie e agli appassionati di musica e storie. L’ingresso è gratuito e l’ingresso sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Sabato 11 aprile il teatro San Leonardo di Viterbo si anima con un doppio appuntamento pensato per tutte le età. Alle ore 17,30 va in scena “I vestiti nuovi dell'imperatore” (costo 14 euro), una fiaba senza tempo ispirata a quella di Gianni Rodari. Alle 21, invece, la serata prosegue con “Rotta del sud. Sonorità meridionali e ritmi del sud America” (costo 12 euro), un concerto che attraversa i confini geografici e culturali. Per entrambe le iniziative è possibile acquistare i biglietti presso Underground (0761 342 987), Bistrot del teatro (392 301 8173) oppure online sul sito eventi.archeoares.it. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Al teatro San Leonardo di Viterbo il concerto "Sanremo detox" "La principessa e il suo doppio", tornano le fiabe animate al Centro culturale di San NicolòDomenica 8 marzo alle ore 17 al Centro culturale di San Nicolò appuntamento con la fiaba animata "La principessa e il suo doppio" nell'ambito della... Argomenti più discussi: Pasqua, aria di primavera: tutti gli eventi nella Riviera dei Fiori; Luce Nuova sui fatti, 18° puntata. Agricoltura, animali nei circhi, teatro San Leonardo e musica; Il galoppo a San Siro entra nel vivo: il programma e le sfide del weekend di Pasqua a Milano; La chiesa di San Silvestro (della Buona Morte) torna accessibile. Sabato 11 aprile doppio appuntamento per un pubblico di tutte le età in un’unica giornata al Teatro San LeonardoDoppio appuntamento al Teatro: fiaba, musica e tradizione in un'unica giornata Sabato 11 aprile 2026 il Teatro San Leonardo si anima con un doppio appuntamento pensato per un pubblico ampio, che abbra ... newtuscia.it Quasi 500 iscritti alla tradizionale Marcia di San Leonardo a Cavi Borgo x.com Buona Pasqua da tutti noi del Caseificio San Leonardo! Che questa giornata sia piena di serenità, sorrisi e momenti da condividere con chi amate. Noi la celebriamo con i sapori della tradizione e con la nostra Pastiera Fiorella, preparata con ricotta di b - facebook.com facebook