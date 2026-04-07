Dopo lo schianto contro il guardrail in autostrada si libera dalle lamiere ma viene travolto e ucciso

Un incidente in autostrada si è concluso con un veicolo che, dopo aver perso il controllo e ribaltato, si è scontrato contro un guardrail. L’automobilista è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo, ma poco dopo è stato travolto da un altro veicolo e ha perso la vita. La scena si è svolta senza altre persone coinvolte, e le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

La tragica sequenza di incidenti è avvenuta lungo la A29, in provincia di Palermo. La vittima aveva 35 anni Perde il controllo dell'auto, che si ribalta in autostrada, ma resta vivo e riesce anche a uscire da solo dall'abitacolo. Poco dopo però sopraggiunge un altro mezzo, che lo travolge uccidendolo. Un uomo di 35 anni è morto così la sera di Pasquetta sulla A29, tra gli svincoli Balestrate e Partinico, in provincia di Palermo. Come si legge su PalermoToday, l'incidente è avvenuto nella carreggiata in direzione Palermo. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata. È comunque riuscito a liberarsi e uscire dell'abitacolo. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Incidente mortale sull'A29, salvo dopo lo schianto contro il guardrail: esce dall'auto ma viene travolto e ucciso Leggi anche: Alba tragica a Vecchiano: centauro muore dopo lo schianto contro il guardrail Temi più discussi: Alba tragica a Vecchiano: centauro muore dopo lo schianto contro il guardrail; Alba tragica a Vecchiano: centauro muore dopo lo schianto contro il guardrail; Incidente mortale sull'A29, salvo dopo lo schianto contro il guardrail: esce dall'auto ma viene travolto e ucciso; Incidente in monopattino a Roe Volciano: giovane ferito dopo lo schianto contro un semaforo. Ostia, fuggono su un’auto a noleggio rubata e si schiantano contro una pattuglia della poliziaFuggono da Ostia su un’auto a noleggio rubata e si schiantano contro una pattuglia della polizia dopo un lungo inseguimento concluso davanti alla fermata della metro San Paolo. Un uomo e una donna con ... roma.corriere.it Incidente con pallone aerostatico: pilota muore dopo lo schianto contro un edificioUn grave incidente con un pallone aerostatico ha scosso la città di Zielona Góra, in Polonia, nella mattinata di lunedì 9 marzo. Il velivolo turistico si è schiantato contro un edificio nel centro ... ilmattino.it #Vlahovic al JMedical per le visite strumentali dopo il problema al polpaccio - facebook.com facebook Dopo il confronto con Renato, Lucia si sfoga con Ibiza... #GFVIP x.com