Dopo la Coppa del mondo Giulia Murada si prende anche la gara di casa

Dopo aver vinto la Coppa del mondo generale di sci alpinismo, la sciatrice valtellinese ha ottenuto un altro risultato importante vincendo la 39esima edizione del Valtellina, gara disputata sulle nevi di casa. La premiazione si è svolta ad Albosaggia, dove la atleta è stata accolta da festeggiamenti e applausi. La vittoria si aggiunge ai successi ottenuti durante questa stagione sportiva.

Nella gara femminile, infatti, proprio Giulia Murada e Giulia Compagnoni hanno chiuso in 1.53'23"; al maschile, invece, successo per Michele Boscacci e Robert Antonioli in 1.35'41" con le coppie Marco Salvadori-Edoardo Mottini, secondi, e Filippo Beccari-David-Innerhofer, terzi, che hanno completato il podio. Dopo l'expoloit ai Mondiali giovanili di Puy St.Vincent, Albosaggia ha celebrato anche Silvia Boscacci, che proprio nella rassegna iridata ha conquistato due medaglie d'oro e una di bronzo: al Valtellina Orobie la Boscacci ha chiuso davanti a tutti nella categoria Under 20 mettendo anche lei la ciliegina sulla torta di una stagione già da incorniciare. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Nell'uovo saremmo stati felici di trovare la qualificazione alla Coppa del Mondo invece lo sappiamo ampiamente: non ci saremo neanche questa volta. Ma il #Mondiale2026 vanta il record di partecipanti (eh sì, rende ancora più amara la nostra assenza) x.com