Donna assalita a pietrate un testimone | Ho visto l’aggressore metteva sassi nello zaino

Una donna è stata aggredita con pietre in una strada di Sondrio. Un testimone ha riferito di aver visto l’aggressore mettere sassi nello zaino poco prima dell’attacco. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. L’uomo sospettato dell’aggressione è stato arrestato e portato in carcere, dove si trova nel reparto psichiatrico per una valutazione.

Sondrio, 7 aprile 2026 – Via da Sondrio, recluso in un carcere con reparto psichiatrico, dove lo possano valutare e seguire in vista del processo. Nonostante il giorno festivo, ieri il trentasettenne congolese che venerdì pomeriggio ha aggredito e sfigurato a sassate una donna nella zona del ponte del Gombaro è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Antonio De Rosa che ne ha convalidato l’arresto con custodia in carcere, come da richiesta del pm Stefano Latorre. Il congolese, accusato di tentato omicidio e difeso d’ufficio dall’avvocato Marcello Caci, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Maglietta nera, tarchiato,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Donna assalita a pietrate, un testimone: “Ho visto l’aggressore, metteva sassi nello zaino” Leggi anche: Donna accoltellata in via Libertà, l'aggressore: "Non ha ricambiato il mio sguardo e non ci ho visto più" Sondrio, furia di sassi contro donna e auto: in cella l’aggressoreUn cittadino congolese del 1989 è tornato in cella dopo l’udienza di convalida tenutasi lunedì 6 aprile a Sondrio, a seguito di una violenta...