Donati in piazza con le liste | Tra le persone per un progetto plurale e partecipato

Nel pomeriggio di martedì 7 aprile, la politica è tornata protagonista in piazza con la presentazione ufficiale di una coalizione di liste. Di fronte a un nuovo punto elettorale, un candidato ha annunciato la propria candidatura a sindaco di Arezzo, coinvolgendo le persone in un progetto che punta sulla partecipazione e la pluralità. La manifestazione ha visto la presenza di cittadini e sostenitori, pronti a sostenere la candidatura.

La politica è tornata in piazza oggi pomeriggio, martedì 7 aprile. Di fronte al nuovo punto elettorale Marco Donati ha presentato alla cittadinanza la coalizione di liste con le quali si presenta come candidato per diventare sindaco di Arezzo. Con lui i coordinatori di ogni gruppo: da Valentina Sileno, consigliera comunale uscente e capolista di Scelgo Arezzo, Alessandro Meucci di Con Arezzo - la lista delle frazioni, Floriana Croce che guiderà la lista di Noi Oggi per Domani della quale fa parte anche la pedagogista Giuliana Aquilanti. Con loro Luca Calugi segretario provinciale di Azione che sarà lui stesso candidato e Più Arezzo rappresentata da Marco Teci e da Paolo Casalini di + Europa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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