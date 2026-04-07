Don Maurizio Patriciello denuncia | In rete video con la mia voce falsificata con l' intelligenza artificiale

Un sacerdote ha segnalato la circolazione di un video diffuso online che utilizza la sua voce generata dall’intelligenza artificiale e la sua immagine per promuovere alcuni prodotti. Ha precisato che si tratta di un materiale falsificato, realizzato da persone disoneste e senza autorizzazione. La diffusione di contenuti digitali manipolati con tecnologie avanzate sta creando preoccupazione sulla falsificazione delle identità online.

“Attenzione! Cari amiche e amici, sta circolando un video falso con la mia voce falsificata dall’intelligenza artificiale e la mia immagine che reclamizza alcuni prodotti, realizzato da disonesti delinquenti. Inutile dire che è solo una truffa ai danni della povera gente”. A denunciarlo, sulle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Apple accelera tre grandi piani di wearables con intelligenza artificiale: occhiali intelligenti n50, pendente con intelligenza artificiale e fotocamera airpodsIn scena una strategia Apple centrata sull’intelligenza artificiale integrata in dispositivi indossabili e componenti audio, con l’obiettivo di... Adriano denuncia una truffa con l’intelligenza artificiale: raggirata la madreAdriano, ex attaccante brasiliano soprannominato “l’Imperatore”, ha raccontato sui social di una truffa informatica che ha colpito direttamente sua... Argomenti più discussi: Don Maurizio Patriciello denuncia: In rete video con la mia voce falsificata con l'intelligenza artificiale; Attacco hacker a don Maurizio Patriciello, postato da un sito americano un video falso. Attacco hacker a don Maurizio Patriciello, postato da un sito americano un video falsoAncora un attacco a don Maurizio Patriciello. Dopo le minacce, le bombe, ora il parroco del Parco Verde è finito su un video, che è ... msn.com Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano. Arrestato un 75enneCaivano (Napoli) 28 settembre 2025 – Si è messo in fila per la comunione e quando è arrivato all’altare ha consegnato al parroco una busta con un proiettile calibro 9x21. E’ l’ultimo affronto a don ... quotidiano.net Ancora un attacco a don Maurizio Patriciello. Dopo le minacce, le bombe, ora il parroco del Parco Verde è finito su un video, che è bene sottolineare totalmente falsificato dall’intelligenza artificiale, postato in rete e nel quale illustra una falsa oltre che improba - facebook.com facebook