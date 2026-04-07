Domenica In dopo Mara Venier il nome mai spuntato prima

Da diversi anni, con l’arrivo di ogni nuova stagione televisiva, si parla spesso del futuro di “Domenica In” e del possibile addio di Mara Venier. Tuttavia, questa volta sembrano esserci segnali diversi, anche se ancora non sono stati annunci ufficiali. La trasmissione continua a essere al centro dell’attenzione, mentre il nome della conduttrice non viene più citato come in passato.

Da anni, quando si avvicina il momento di pensare alla nuova stagione televisiva, attorno a “Domenica In” torna sempre la stessa domanda: sarà davvero l’ultima volta di Mara Venier? Stavolta, però, il clima appare diverso. Il programma simbolo della domenica di Rai1, arrivato a una fase delicata della sua lunga storia, sembra davvero prepararsi a una possibile svolta, mentre attorno alla sua conduttrice si moltiplicano segnali che fanno pensare a un passaggio di consegne meno teorico rispetto al passato. Le tensioni emerse in diretta nelle scorse settimane con Teo Mammucari hanno contribuito ad alimentare la sensazione che qualcosa si sia incrinato in un equilibrio già da tempo sotto osservazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Mara Venier dice addio a 'Domenica In' x.com