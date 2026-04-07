Domani sera a Torino torna in campo il pivot Miniotas, che ha ricevuto l’ok dai medici e sarà disponibile per la partita alle 20:30. La squadra si prepara a disputare l’incontro davanti al proprio pubblico, con i giocatori pronti a scendere in campo. La decisione su chi tra Smith e Johnson sarà schierato nella formazione titolare resta ancora da definire, mentre il dubbio amletico si fa strada tra i membri dello staff.

Miniotas ha avuto l’ok dai medici per cui domani sera – palla a due alle 20 e 30 – sarà in campo con i compagni sul parterre di Torino. Sicuramente una bella notizia. Ma il recupero del lituano va a complicare lo scacchiere di Leka. Perché se gioca Miniotas, come pare che sia, il tecnico deve lanciare la monetina per decidere chi mandare in tribuna: il nuovo arrivo Smith e cioè il secondo lungo, oppure Johnson e cioè il play-guardia. Un problema non solo tecnico ma anche delicato sotto il profilo dei rapporti perché scendere in campo con i due lunghi, qualunque sia la situazione tecnico-tattica, farebbe riemergere quel doppio binario di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani a Torino rientra il pivot Miniotas. Leka col dubbio amletico: Smith o Johnson?

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