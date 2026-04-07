Negli ultimi tempi si è diffusa l’idea che la televisione possa essere un intrattenimento anche per gli animali domestici, portando a programmi e contenuti dedicati ai loro gusti. Molti proprietari hanno notato che i loro animali cercano di interagire con il televisore, talvolta cercando di afferrare il telecomando o di catturare l’attenzione con comportamenti specifici. Questa tendenza ha portato anche a dibattiti legali e regolamentari sul diritto degli animali di fruire di contenuti visivi.

E chi l’ha detto che la tv debba essere roba solo nostra? Chi ha stabilito che il piccolo schermo debba parlare un linguaggio esclusivamente umano? Probabilmente nessuno, ma lo davamo per assodato. Ed è così che a qualcuno è venuto in mente di creare una tv per i nostri animali domestici. Una sorta “Pet Television” che, sì, dev’essere nata più o meno da queste premesse. L’idea di un palinsesto a misura d’animale risale più o meno ai primi anni dello scorso decennio. È nel 2012 che negli Stati Uniti nasce infatti DogTv, il primo canale a pagamento completamente dedicato all’intrattenimento dei nostri cani. L’obiettivo? Tenere compagnia all’animale quando resta solo in casa, offrendogli stimoli per distrarlo e contenuti pensati per calmarlo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Dog e Pet TV, se gli animali ci rubano il telecomando

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