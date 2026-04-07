Dodo torna a disposizione del gruppo e il tecnico spera di poterlo schierare contro il Crystal Palace. L’esterno è stato assente in alcune recenti partite, ma ora si sta allenando con il resto della squadra. La sua presenza potrebbe essere decisiva per l’impegno di questa settimana, che si svolgerà in vista della Conference. La decisione finale verrà presa nelle prossime ore in base alle sue condizioni fisiche.

Pasquetta di sudore e fatica per la Fiorentina, che ieri si è ritrovata al Viola Park per preparare la gara d'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace. Per la trasferta di Londra Vanoli conta di recuperare almeno Dodo, che ha fatto quasi tutto l'allenamento con il gruppo. Più indietro invece Mandragora, Parisi, Solomon e Fortini, che hanno proseguito il loro programma personalizzato. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dodo torna in gruppo: Vanoli spera di recuperarlo per la Conference

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Milan, oggi Saelemaekers torna in gruppo. Leao spera di giocare dal 1' col ComoAlexis Saelemaekers anche ieri ha lavorato a parte, ma molto probabilmente oggi tornerà in gruppo.

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Kean e i nazionali italiani tornati ad allenarsi con la Fiorentina. Dodo in parte con il gruppoArrivano aggiornamenti direttamente dal Viola Park a proposito dell'allenamento di oggi pomeriggio della Fiorentina. Si sono rivisti anche i nazionali. tuttomercatoweb.com

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EMERGENZA A VERONA Mancano quasi tutti i terzini, non tornano Mandragora e Solomon: come vi schierereste dando un occhio alla lista #solomon #fortini #dodo #parisi #mandragora - facebook.com facebook

Dodo torna vicino alla firma sul rinnovo: Paratici vuole interrompere il tira e molla x.com