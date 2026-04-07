Sabato 11 aprile, dalle 16 alle 19, si svolgerà un presidio in piazza Matteotti a Novara organizzato dal Gruppo di Amnesty International Italia. L’iniziativa mira a chiedere la liberazione di Ahmadreza Djalali, ricercatore e accademico svedese-iraniano, attualmente detenuto in Iran. La manifestazione si svolge nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione del ricercatore.

A Novara, sabato 11 aprile, dalle 16.00 alle 19.00 in piazza Matteotti, si terrà un presidio organizzato dal Gruppo di Amnesty International Italia per richiedere la liberazione di Ahmadreza Djalali, accademico svedese-iraniano e ricercatore dell’Università del Piemonte Orientale detenuto in Iran. L’iniziativa nasce per contrastare l’isolamento di un uomo che, dal 2016, vive in carcere a Teheran, precisamente nella struttura di Evin. La mobilitazione vedrà la partecipazione attiva del primo cittadino di Novara, Alessandro Canelli, insieme a diversi docenti dell’Università del Piemonte Orientale che sono stati colleghi di Djalali. Il quadro attuale è segnato da un’assenza totale di notizie recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Djalali in Iran: Novara si mobilita per salvare il ricercatore

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