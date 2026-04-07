Dispersi dopo il pic nic di Pasquetta | in 5 salvati dalla Protezione Civile

Dopo il pranzo di Pasquetta, cinque escursionisti provenienti dalla provincia di Napoli sono scomparsi durante un'escursione. La loro assenza è stata segnalata nel pomeriggio e le ricerche sono proseguite per tutta la serata. Solo dopo le 00:30, a seguito di un intervento coordinato tra carabinieri e volontari della protezione civile, i cinque sono stati trovati e messi in sicurezza.

Solo dopo le 00,30 è arrivato il sospiro di sollievo. Cinque escursionisti, provenienti dalla provincia di Napoli e dispersi dal pomeriggio di Pasquetta, sono stati ritrovati grazie all’azione congiunta di carabinieri e volontari della protezione civile. Il gruppetto, dopo il classico pic-nic all’aria aperta, si sono incamminati sulla strada del ritorno, inoltrandosi in una zona impervia tra Rocchetta e Croce e Formicola. Il calare del buio ha poi fatto il resto. I malcapitati a quel punto, non riuscendo più a orientarsi, sono riusciti a lanciare un sos mobilitando i soccorsi. Carabinieri e protezione civile hanno avviato le ricerche, rastrellando il tratto di montagna interessato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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