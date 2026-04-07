Disney+ sbarca nello sport | ESPN porta NBA e NHL in Italia

Disney+ ha annunciato l’arrivo dell’offerta sportiva di ESPN in Italia e in altri 53 territori tra Europa e Asia-Pacifico. La piattaforma di streaming integra eventi live e contenuti esclusivi legati alla NBA e alla NHL, rendendo disponibili queste competizioni agli utenti in queste aree. La novità riguarda l’inserimento di contenuti sportivi all’interno del servizio, ampliando così la gamma di opzioni offerte dalla piattaforma.

Disney+ introduce in Italia e in altri 53 territori tra Europa e Asia-Pacifico l’offerta sportiva di ESPN, integrando eventi live e contenuti esclusivi all’interno della piattaforma di streaming. L’operazione segna un punto di rottura rispetto al passato, poiché il brand sportivo più noto a livello globale entra in un ecosistema dove film e serie televisive convivono con le dirette atletiche. Questa espansione tocca circa 100 mercati nel mondo, trasformando lo sport da semplice contenuto a perno centrale della strategia di distribuzione digitale. risiede in Italia, l’integrazione si traduce nell’accesso a programmi prodotti negli studi, eventi in tempo reale e produzioni originali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Disney+ sbarca nello sport: ESPN porta NBA e NHL in Italia Leggi anche: ESPN arriva su Disney+: sport live, NBA e show esclusivi anche in Italia Leggi anche: Disney+ diventa la casa dello sport: ufficiale l’integrazione di ESPN in Italia Si parla di: Belve torna in onda (e sbarca su Disney+): ospiti e novità della prima puntata. ESPN sbarca su Disney+ anche in Italia: ecco cosa cambia per gli abbonatiESPN arriva su Disney+ in Europa e Asia con eventi sportivi live, produzioni originali e senza costi aggiuntivi per gli abbonati. tech.everyeye.it Espn sbarca oggi su Disney+ in 53 paesi, Italia inclusa: sport in diretta per tuttiIl 7 aprile 2026 segna l’arrivo di Espn su Disney+ in Europa, Italia inclusa tra i 53 Paesi. Questa espansione rafforza l’offerta sportiva della piattaforma, portando Disney+ a operare in circa 100 me ... it.blastingnews.com