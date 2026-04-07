Nelle ultime ore è stata segnalata la presenza di una discarica abusiva in un’area rurale nelle vicinanze di vigneti nella zona delle Cagnore, a San Severino. La discarica si trova vicino a terreni coltivati e la presenza di rifiuti è stata osservata e segnalata dalle autorità locali. La scoperta avviene in un contesto di preoccupazione per l’eventuale impatto sull’ambiente e sulle coltivazioni.

Una discarica abusiva è comparsa nel giro di poche ore. È stata segnalata nella zona delle Cagnore, a San Severino, in un’area rurale nelle cui vicinanze ci sono anche i vigneti. Stando alla ricostruzione di alcuni residenti, i rifiuti sarebbero stati abbandonati tra venerdì santo e la domenica di Pasqua, lungo una stradina secondaria che collega la frazione a Gagliannovo. Le foto dei rifiuti abbandonati sono state condivise sui social dall’architetto Luca Maria Cristini, che ha stigmatizzato l’episodio. Il sito si trova a circa 50 metri da una cantina vinicola e a meno di 20 metri dai filari, un contesto che rende il fatto ancora più grave per il potenziale impatto ambientale e paesaggistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Discarica abusiva vicino ai vigneti

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