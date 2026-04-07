Direzione del Ruggi | 43 i candidati Fico punta su selezioni aperte e trasparenti

Sono 43 le persone che hanno presentato domanda per diventare il nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Salerno. La direzione ha annunciato che le selezioni saranno svolte in modo aperto e trasparente, senza indicare ancora quale candidato sia favorito. La procedura coinvolge un numero consistente di candidati, in un percorso che dovrebbe portare alla scelta del nuovo responsabile dell’ente sanitario.

“Nessun percorso già scritto. Nessun partecipante già vincitore. Si sceglie per merito e competenze. E nulla più”, ha precisato il Governatore Sono 43 le candidature per la direzione generale dell’azienda ospedaliero-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”di Salerno. Lo rende noto il Presidente della Campania, Roberto Fico che sui social ha sottolineato come le richieste pervenute siano “segnali chiari di fiducia in selezioni aperte e trasparenti”. “Nessun percorso già scritto. Nessun partecipante già vincitore. Si sceglie per merito e competenze. E nulla più”, ha precisato il Governatore. Istituita, intanto, la commissione tecnica incaricata di valutare i profili. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ospedale Ruggi di Salerno, una commissione di quattro esperti deciderà i candidati alla direzione generaleCon decreto firmato dal presidente della Regione Campania Roberto Fico nominata la commissione di esperti incaricata di valutare le candidature.

"Infermieri in pausa": il video di alcuni infermieri del "Ruggi" sta facendo il giro del web, interviene la direzione del RuggiSta facendo il giro del web il video prima condiviso da SuperSalerno (video podcast dei Figli delle Chiancarelle ndr) e, successivamente, riportato...

Temi più discussi: Ruggi, in 43 in corsa per la direzione generale; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE FICO: TRIANON E RUGGI, BANDI SI SCEGLIE PER MERITO E COMPETENZE; Intramoenia al Ruggi, l'appello di Polichetti (Udc): Verifiche subito in Ginecologia; Rassegna stampa di martedì 7 aprile 2026 a cura di Ernesto Pappalardo - Salernonotizie.it.

Ruggi, in 43 in corsa per la direzione generaleQuarantatre nomi per una poltrona che scotta, ma che rappresenta anche il fulcro della sanità nel salernitano. Il bando per la direzione generale dell’azienda ... ilmattino.it

Direzione Ruggi, c’è il bando: la Regione spariglia le carteTrenta giorni da oggi per candidarsi alla carica di direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Il bando, annunciato dal presidente della Regione ... ilmattino.it

Sanità a una svolta: oltre quaranta candidati per la Direzione Generale del Ruggi. I vertici della sanità locale dovranno individuare anche il nuovo direttore sanitario dopo l'addio di Papa. Leggi l'articolo completo. - facebook.com facebook