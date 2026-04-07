Una donna di 39 anni, impiegata pubblica, è stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga. Durante le ore di lavoro si dedicava alle sue mansioni presso un ente pubblico, ma nel tempo libero gestiva un’attività di vendita di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato possibile grazie a un’indagine che ha portato alla scoperta della doppia vita della donna, conclusasi con il suo fermo.

Dipendente comunale di giorno, spacciatrice nel tempo libero. Una doppia vita insospettabile, costruita nel silenzio e crollata in poche ore sotto il peso delle indagini. Lei impiegata in un importante Comune del territorio, lui magazziniere. Entrambi 39enni, incensurati, apparentemente irreprensibili. E invece, secondo gli inquirenti, al centro di un’attività di spaccio ben organizzata. A smascherarli è stata una soffiata, una voce nell’ombra che ha acceso i riflettori su una realtà nascosta. Da lì è partita l’indagine della squadra investigativa del Commissariato di Gallarate, che ha seguito passo dopo passo la donna fino al momento decisivo: la cessione di cinque grammi di cocaina a un cliente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dipendente pubblica di giorno ma pusher nel tempo libero. In manette donna di 39 anni

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