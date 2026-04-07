Un uomo di 31 anni ha firmato un accordo scritto per migliorare il suo comportamento, dopo aver dimenticato il compleanno della sua compagna. La decisione è arrivata in seguito a questa dimenticanza, che ha portato alla richiesta di un documento formale di recupero. La firma del contratto rappresenta una misura adottata per affrontare la situazione e ristabilire l’armonia nella coppia.

Michael, un uomo di 31 anni, ha dovuto sottoscrivere un documento formale di miglioramento delle prestazioni dopo aver dimenticato il compleanno della propria compagna. Katherine, che ne ha 28, ha trasformato una mancanza affettiva in un vero e proprio contratto gestionale per assicurarsi che l’evento non venga più trascurato. L’episodio ha preso vita quando Michael si è reso conto di aver saltato la ricorrenza annuale di Katherine. Nonostante l’uomo abbia successivamente organizzato una serata di recupero con una cena di qualità e la visione di un film, scusandosi ripetutamente, la donna ha deciso di implementare un sistema di controllo più rigoroso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dimentica il compleanno: per il fidanzato arriva il contratto di recupero

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