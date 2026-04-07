Un distributore di carburante della zona è stato chiuso dopo aver rilevato diverse irregolarità. Il prezzo del diesel, superiore ai 2,3 euro al litro, ha attirato l’attenzione, mentre è stato scoperto che un addetto operava senza un regolare contratto di lavoro. Inoltre, era presente un cartellone pubblicitario nascosto. Le autorità hanno intervenuto per verificare la situazione e adottare i provvedimenti del caso.

Lucca, 7 aprile 2026 – Il diesel venduto a oltre 2,3 euro (e dunque sopra la media), un addetto non regolarmente assunto, e altre irregolarità. Per questi motivi il distributore di carburante di viale Lazzaro Papi è stato chiuso temporaneamente. Tutto è emerso sabato 4 aprile durante un controllo della polizia di Stato della questura di Lucca. Gli agenti hanno notato che il carburante veniva venduto a un prezzo sopra la media. In particolare, il diesel veniva venduto a 2,309 euro e il cartellone che doveva indicare i prezzi medi regionali era nascosto con dei fogli di carta e quindi illeggibile. Nel corso del controllo, svolto insieme al personale dei vigili del fuoco e della guardia di finanza sono state riscontrate altre irregolarità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diesel a 2,3 euro, cartellone nascosto, un addetto non regolarmente assunto: chiuso distributore

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Caro carburanti, diesel speciale sopra i tre euro al litro sull'autostrada A22 x.com

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