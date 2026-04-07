Diamond Painting Grandi Dimensioni 100x60cm 5D Diamond Painting Adulti Fiore Kit Completo Strass Crystal Art Idee Regalo Donna Quadri Diamantati Per Soggiorno Camera Riassunto 3 5 Pezzi 0b-876 – idea regalo inter

Un nuovo set di diamond painting di grandi dimensioni, misura 100x60 cm, è disponibile con vari modelli tra cui fiori e design astratti. Il kit completo include strass e cristalli per realizzare quadri diamantati destinati ad adulti, ideali come regalo per donne o decorazioni per soggiorno e camera da letto. La confezione comprende tra 3 e 5 pezzi, offrendo diverse opzioni di scelta.

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