Diagnostica medica | Apple sfida i giganti con lo Studio Display XDR

Apple ha ricevuto l’approvazione dalla FDA statunitense per utilizzare lo Studio Display XDR nella diagnostica medica. La decisione consente all’azienda di impiegare il monitor in ambito sanitario, aprendo la strada a nuove applicazioni in ambito clinico. Lo Studio Display XDR rappresenta un dispositivo che, grazie alla sua risoluzione e qualità dell’immagine, potrà essere impiegato anche in contesti medici ufficiali.

Apple ha ottenuto il via libera dalla FDA statunitense per l’impiego dello Studio Display XDR nella diagnostica medica. Il monitor entra ufficialmente nel settore dell’imaging clinico. L’autorità governativa americana che vigila su farmaci e alimenti ha concesso la certificazione necessaria per l’uso professionale in ambito radiologico. Questo passaggio permette al dispositivo di essere integrato nei flussi di lavoro della diagnostica radiografica digitale. Il prodotto si posiziona come alternativa economica ai sistemi specialistici, con un prezzo di partenza fissato a 3499€. Lo schermo sostituisce il precedente modello Pro Display XDR ed è già acquistabile presso i rivenditori autorizzati e gli Apple Store. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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