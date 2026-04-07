Diabete circa 20mila padovani non sanno di averlo | domenica torna in piazza la prevenzione

A Padova, circa ventimila persone potrebbero essere affette da diabete senza esserne consapevoli. La malattia, spesso asintomatica, rappresenta un problema di salute pubblica molto diffuso. Domenica, in piazza, si terrà un evento dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce, offrendo controlli gratuiti e informazioni sulla malattia. L'iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di controlli periodici per individuare eventuali rischi.

Una malattia molto diffusa, spesso silenziosa, e migliaia di persone che potrebbero averla senza saperlo. È da qui che riparte “Muoviamoci per il diabete”, la manifestazione che domenica 12 aprile tornerà in Piazza delle Erbe per la sua settima edizione, con l’obiettivo di promuovere il movimento come strumento di prevenzione e offrire ai cittadini uno screening gratuito per intercettare casi di diabete o prediabete ancora non riconosciuti. La formula è quella ormai consolidata: dalle 9 alle 13 sarà attivo il gazebo con il personale sanitario dell’Ulss 6 Euganea per i controlli gratuiti, mentre alle 10 partirà la camminata che attraverserà il centro storico e una parte della cinta muraria cittadina, con arrivo previsto attorno alle 12. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Sarno si tinge di rosa: domenica in piazza la campagna per la prevenzione del tumore alla cervice uterinaTempo di lettura: < 1 minutoLa prevenzione torna protagonista nel cuore della città.

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