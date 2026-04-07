Di Marco Pd sulla frana fra Abruzzo e Molise e i collegamenti interrotti | Caos alla stazione di Pescara servono servizi sostitutivi

Un rappresentante del Partito Democratico ha segnalato la presenza di disagi alla stazione di Pescara a causa di una frana tra le regioni Abruzzo e Molise. La problematica ha interrotto i collegamenti tra le due aree, creando difficoltà nelle comunicazioni e negli spostamenti. L’esponente ha chiesto interventi urgenti e servizi alternativi per prevenire un blocco totale sulla dorsale adriatica.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco pone alcune riflessioni in merito all'emergenza collegamenti fra Abruzzo e Molise dopo l'ondata di maltempo Servono interventi immediati con servizi sostitutivi per i collegamenti fra Abruzzo e Molise, per evitare la paralisi della dorsale adriatica. A dirlo Antonio Di Marco, consigliere regionale del Partito Democratico e vice presidente della commissione ambiente dopo la riattivazione della frana fra le due regioni che da giorni sta mandando in crisi i collegamenti. “Oltre alla piena solidarietà alle comunità coinvolte, ai lavoratori, ai pendolari e a tutti i cittadini e le cittadine che stanno vivendo disagi concreti a causa della chiusura dell’A14 e della linea ferroviaria, vanno date risposte immediate a questa criticità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Maltempo, crolla un ponte sul fiume Trigno tra Abruzzo e Molise: interrotti i collegamenti stradaliDopo tre giorni di piogge intense è crollato il ponte sul Trigno a Montenero di Bisaccia.

Crolla il ponte della Statale 16 sul fiume Trigno: interrotti i collegamenti tra Molise e Abruzzo, flagellate dalle pioggeIl ponte della Statale 16 che attraverso il fiume Trigno, al confine tra Molise e Abruzzo, è crollato giovedì mattina alle 9 dopo tre giorni di...

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Frana di Silvi, vicinanza alle famiglie dal PDTERAMO - Le immagini che arrivano da Silvi Paese colpiscono nel profondo: case crollate, famiglie evacuate, una comunità ferita e sotto shock. A tutte le persone coinvolte, a chi ha perso la propria c ... ekuonews.it

Il tramonto del “delfino” JD Vance, da favorito alla successione di Trump a uomo dietro le quinte: eclissato dalla guerra e dall’ascesa di Marco Rubio C’è molto di più in gioco ed emerge il sospetto che Vance stesso stia ripensando integralmente il proprio futur - facebook.com facebook

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