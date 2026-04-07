Di Gregorio si riscatta nel modo più inaspettato | subentra col Genoa para il rigore e scrive tutto un altro finale di stagione

Nel corso di una partita di calcio, il portiere ha fatto il suo ingresso nel secondo tempo e ha parato un rigore, contribuendo a cambiare le sorti dell'incontro. Questa azione ha portato a un risultato diverso rispetto alle aspettative iniziali. La partita si è conclusa con un risultato che ha coinvolto anche il team avversario e ha avuto ripercussioni sulla classifica. Nessun dettaglio sui nomi delle squadre o sui protagonisti è stato fornito.

di Luca Fioretti Di Gregorio si riscatta, il portiere entra nel secondo tempo parando un rigore e cercando di ribaltare le gerarchie in vista del futuro. La sfida di campionato tra Juve e Genoa si è conclusa sul definitivo 2-0 per i bianconeri, ma la ripresa ha regalato grandissime emozioni sul campo. L’inizio del secondo tempo ha visto un inaspettato avvicendamento, con Michele Di Gregorio chiamato a difendere la porta per i restanti 45 minuti. Mattia Perin ha abbandonato precauzionalmente il terreno a causa di un dolorino muscolare. L’ex Monza ha risposto con estrema prontezza, dimostrando grandissima concentrazione dalle primissime battute: questa occasione ha permesso all’estremo difensore di riassaporare l’adrenalina, offrendo una prestazione assolutamente solida per blindare la meritata vittoria dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio si riscatta nel modo più inaspettato: subentra col Genoa, para il rigore e scrive tutto un altro finale di stagione Leggi anche: Di Gregorio para il rigore di Martin! Il portiere della Juve è tornato in campo nel modo migliore, ecco cos’è successo contro il Genoa Juventus, Bremer e McKennie demoliscono il Genoa: Di Gregorio para un rigore sul finaleLa Juventus batte 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Como, fermato sullo 0-0 dall'Udinese nel lunch match... IL RIGORE NON DATO ALLA ROMA COL GENOA #asroma #genoa #rigore #malinovskyi #shorts #short Argomenti più discussi: Juventus-Genoa, le pagelle: Di Gregorio si riscatta dopo mesi difficili, David impacciato; La Juve vede la Champions, risorge anche Di Gregorio: Genoa ko, il quarto posto del Como a un passo; La Juventus ritrova Di Gregorio: dagli errori con Inter e Como al riscatto con il Genoa e il rigore parato... grazie ai bigliettini di Pinsoglio. Il mercato può attendere; Juve, una partenza sprint per la cifra tonda di Spalletti. Di Gregorio e la dedica per papà Marcello dopo il rigore parato contro il Genoa: lo ha perso a 13 anni, la storiaIn campo dopo un mese e mezzo, criticato dopo qualche errore di troppo, il portiere bianconero è stato decisivo parando un rigore a Martin. Poi il bacio verso il cielo per il padre, volato via troppo ... corriere.it Di Gregorio si è ripreso la Juve e la porta bianconera. Il rigore parato è la giusta rivincita e un ottimo modo per ripartire. Il pensiero dallo Stadium del nostro @andrebargione nella nuova puntata di Upload. E voi cosa ne pensate #juve #juvegenoa #seriea # - facebook.com facebook Il bigliettino che Pinsoglio ha portato a Di Gregorio prima del rigore @DAZN_IT x.com