Alla vigilia della partita contro la Gemini Mestre, valida per la trentasiesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, l’Unicusano Avellino Basket si prepara a una sfida importante. La squadra si trova in una fase cruciale della stagione e cerca di ritrovare fiducia in vista delle ultime partite. La gara rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica e affrontare con maggiore determinazione il prosieguo del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della delicata trasferta contro la Gemini Mestre, valida per la trentasiesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, l’ Unicusano Avellino Basket si trova davanti a un bivio. Dopo una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, il coach Gennaro Di Carlo ha analizzato il momento della squadra, fissando le priorità per affrontare una delle sfide più fisiche del campionato. Il messaggio del tecnico è chiaro: prima ancora di guardare la classifica o i playoff, la squadra deve guardarsi dentro. “ In questo momento la priorità è ritrovarci “, ha esordito Di Carlo. “Abbiamo una striscia aperta di 0-3 e dobbiamo tornare a essere la squadra che, fino a pochi giorni fa, portava a casa vittorie sofferte ma importanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Di Carlo non ha dubbi: “Ritroviamo noi stessi per tornare a vincere”

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