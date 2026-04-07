Domenica 12 aprile alle 17, si terrà un'apertura speciale di Palazzo Zeuli, con un percorso guidato nelle vie più antiche e caratteristiche di Bari Vecchia. L'iniziativa si svolge tra gli archi del centro storico, offrendo un'occasione per scoprire zone meno conosciute della città. L'evento è rivolto a chi desidera conoscere da vicino le peculiarità di questa parte di Bari attraverso un itinerario a piedi.

Di Arco in Arco Apertura speciale di Palazzo Zeuli Domenica 12 aprile ore 17.00Un’esperienza guidata alla scoperta delle viuzze più antiche e caratteristiche di Bari Vecchia, pensata per chi desidera esplorare il centro storico da una prospettiva diversa.Il percorso accompagnerà i partecipanti tra archi, corti e passaggi medievali, lasciandosi guidare dal ritmo lento della città antica e dai suoi scorci più suggestivi.Durante la visita attraverseremo alcuni tra gli archi più affascinanti di Bari Vecchia:Arco Alto e Arco Basso, Arco Corte Notar Morea, Arco Giandomenico Petroni, Arco De Gemmis, Arco Santa Teresa dei Maschi, Arco Sant’Onofrio, U pertone iìsse e ttrase, Arco della Meraviglia, Arco del Carmine, Arco della Neve, Arco della Fattucchiera. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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