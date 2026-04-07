Dentro la leggenda di Orson Welles L’uomo che osò sfidare Hollywood

Al Museo nazionale del cinema di Torino è aperta una mostra dedicata a uno dei registi più influenti nella storia del cinema. L'esposizione approfondisce la vita e le opere di un artista che ha rivoluzionato il modo di fare film, sfidando le convenzioni di Hollywood e lasciando un segno indelebile nel settore. La rassegna presenta materiali originali, fotografie e documenti che ricostruiscono il percorso di questa figura leggendaria.

Bogani È in corso, al Museo nazionale del cinema di Torino, una mostra su uno dei giganti della storia del cinema di tutti i tempi. Un uomo che ha creato capolavori e li ha visti smontare, che ha sfidato Hollywood e ne è stato respinto, che ha dissipato il suo talento con la stessa furia con cui lo accendeva. Un uomo enorme, contraddittorio, leggendario: Orson Welles. C’è un momento, salendo nella penombra vertiginosa della Mole Antonelliana, in cui il cinema ti avvolge, ti inganna, ti travolge. Tre schermi sospesi, a diciotto metri d’altezza, moltiplicano la scena degli specchi de La signora di Shanghai. Gli spari rimbalzano, le immagini si frantumano, i corpi si moltiplicano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dentro la leggenda di Orson Welles. L’uomo che osò sfidare Hollywood Orson Welles, il labirinto interpretativo di un uomo che sapeva troppoSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Bibite, amore e risate: ecco la ricetta di Orson Welles contro le dittaturePubblichiamo per gentile concessione dell'editore una anticipazione del romanzo «Un pezzo grosso» di Orson Welles (nella foto) che sarà in libreria... Si parla di: Dentro la leggenda di Orson Welles. L’uomo che osò sfidare Hollywood. My Name is Orson Welles: dal primo aprile la grande mostra al Museo Nazionale del Cinema di TorinoSi inaugura domani al Museo del Cinema di Torino la mostra My Name is Orson Welles, visitabile fino al 5 ottobre. comingsoon.it Il genio di Orson Welles conquista Torino: mostra evento al Museo del CinemaDal 1° aprile al 5 ottobre 2026, il Museo Nazionale del Cinema ospita la prestigiosa esposizione My Name Is Orson Welles ... torinotoday.it