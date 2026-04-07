Sono in corso i lavori per la demolizione dell’ex foresteria Piaggio, un edificio situato lungo la ferrovia e accessibile da viale Rinaldo Piaggio. L’intervento riguarda l’abbattimento di questa struttura, che fino a pochi giorni fa era ancora in piedi. Ora si sta procedendo alla sua rimozione, mentre si attendono notizie sulla futura destinazione dell’area, ancora sconosciuta. Restano ancora da chiarire alcune questioni riguardo alla sede attuale.

Si avviano alla conclusione i lavori per l’abbattimento dell’ex foresteria Piaggio che fino a qualche giorno fa si affacciava sulla ferrovia e a cui si accedeva da viale Rinaldo Piaggio. La scorsa settimana le ruspe hanno abbattuto gli ultimi muri della struttura che ora non esiste più e in questi giorni anche le macerie verranno rimosse per lasciare spazio al cantiere che si appresterà a costruire il nuovo edificio che ospiterà il nuovo Centro per l’Impiego della Toscana. In Provincia di Pisa ce ne sono quattro: a Pisa, a Pontedera, a Santa Croce sull’Arno e a Volterra. Proprio a Pontedera se ne vuol costruire uno nuovo, più grande e più efficiente, in modo da servire tutti i Comuni della Valdera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Demolita l’ex foresteria Piaggio. Il futuro Centro per l’impiego. Restano incognite sull’attuale sede

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