Degustibus a Montecatini Valdicecina
SABATO 11 APRILEMINIERA MONTECATINI VAL DI CECINA (PISA)“SUNSET FOR PIANO” visita guidata e musicaNuovo appuntamento del programma DEGUSTIBUS l’evento a cura del Centro Artistico il Grattacielo APS di Livorno in collaborazione con coop.Itinera e Comune di Montecatini val di Cecina. Sabato 11. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Controlli per il rave a Montecatini Valdicecina: 35enne arrestato per spaccioTerricciola, 7 aprile 2026 - Nel pomeriggio dello scorso 5 aprile, i carabinieri della stazione di Terricciola, hanno arrestato in flagranza di reato...
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