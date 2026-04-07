Degrado auto vandalizzate durante le festività pasquali

Da parmatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana di Pasqua, diverse vetture sono state oggetto di atti vandalici in vari quartieri di Parma. Sono stati segnalati vetri rotti e danni alle auto lasciate in strada. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata finora, e le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato i danni alle autorità competenti.

Weekend di Pasqua da dimenticare. A Parma alcune persone si sono ritrovate una “sorpresa” amara: auto vandalizzate, vetri rotti e danni in vari quartieri della città. “Una situazione che, invece di migliorare, sembra aumentare sempre di più - sottolinea Parma Indecorosa. La domanda è sempre la stessa: possibile che non ci sia alcun controllo? Chi paga per questi danni? E soprattutto, quando si inizierà a intervenire seriamente per fermare tutto questo?” Un caso di meningite nella Bassa: grave un ragazzo ricoverato al Maggiore. L’appello dell’Ausl In Rianimazione il ragazzo con la meningite. Ha usato l’autobus tutti i giorni, l’Ausl ai pendolari: “Fate la profilassi” 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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