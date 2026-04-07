Degrado auto vandalizzate durante le festività pasquali

Durante il fine settimana di Pasqua, diverse vetture sono state oggetto di atti vandalici in vari quartieri di Parma. Sono stati segnalati vetri rotti e danni alle auto lasciate in strada. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata finora, e le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato i danni alle autorità competenti.

Weekend di Pasqua da dimenticare. A Parma alcune persone si sono ritrovate una “sorpresa” amara: auto vandalizzate, vetri rotti e danni in vari quartieri della città. “Una situazione che, invece di migliorare, sembra aumentare sempre di più - sottolinea Parma Indecorosa. La domanda è sempre la stessa: possibile che non ci sia alcun controllo? Chi paga per questi danni? E soprattutto, quando si inizierà a intervenire seriamente per fermare tutto questo?” Un caso di meningite nella Bassa: grave un ragazzo ricoverato al Maggiore. L’appello dell’Ausl In Rianimazione il ragazzo con la meningite. Ha usato l’autobus tutti i giorni, l’Ausl ai pendolari: “Fate la profilassi” 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: I controlli dei Carabinieri proseguono anche durante le festività pasquali Latitanti scoperti e arrestati dalla Polizia durante le festività pasqualiDurante i servizi rinforzati disposti dal questore Marco Odorisio all'Arcella è stato intercettato un 42enne romeno, in corso Australia un egiziano... Genova, auto vandalizzate alla Darsena: due fermatiGenova, 13 auto vandalizzate alla Darsena: due uomini fermati dai carabinieri per danneggiamenti e furti nel quartiere San Teodoro. ligurianotizie.it Auto in sosta vandalizzate. Denunciato ventiduenneCASTELLEONE (Cremona)Aveva danneggiato almeno otto auto nella notte dal 2 al 3 novembre scorsi. Adesso ha un nome e anche una denuncia e se la vedrà con le persone proprietarie delle auto vandalizzate ... ilgiorno.it