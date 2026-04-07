De Winter nel post-partita di Napoli-Milan | Se il mister decide di fare il 4-3-3 siamo pronti

Dopo la partita tra Napoli e Milan, il difensore rossonero ha dichiarato che la squadra è pronta a adattarsi alla decisione dell’allenatore di utilizzare il formazione 4-3-3. Ha aggiunto di essere disponibile a giocare in qualsiasi ruolo gli venga affidato, sottolineando la preparazione del gruppo. La partita si è conclusa con il risultato che ha visto il Napoli in vantaggio, mentre il Milan si prepara alle prossime sfide.

Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita decisa da un episodio e sul Milan scivolato al terzo posto in classifica: “Fa male che abbiamo perso la partita, poi la classifica si vede a fine stagione. Fa male adesso che abbiamo perso la partita. Andiamo avanti cercando di fare più punti possibili”. Sul Milan pronto per passare al 4-3-3: “Certo che siamo pronti a fare tutto quello che dice il mister. Se il mister decide di fare questo certo che siamo pronti”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Winter nel post-partita di Napoli-Milan: “Se il mister decide di fare il 4-3-3, siamo pronti” De Winter nel pre-partita di Como-Milan: “Io a sinistra? L’importante è stare in campo”Koni De Winter, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà... Atalanta, Palladino nel post gara: «Rispetto alle grandi squadre d’Europa siamo indietro. Volevamo fare una partita di grande orgoglio»Calciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla... Temi più discussi: De Winter dopo Napoli-Milan: Fa male, ma dobbiamo fare più punti possibili; Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Politano porta in vantaggio il Napoli: il Milan paga ancora un De Winter poco deciso come in Supercoppa; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Sul gol di Politano errore di De Winter? Gotti: L'ideale per un difensore è respingere dove vediNel post partita di Napoli-Milan, sfida che ha visto i partenopei vincere grazie alla rete di Matteo Politano, Luca Gotti ha commentato la sconfitta della formazione di Massimiliano Allegri ... milannews.it Napoli, decide Politano: Conte batte il Milan e lo scavalca in classificaAl Maradona Conte e Allegri si sfidano per una gara decisiva per il secondo posto: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Full-time: Napoli-Milan 1-0 #napoli #milan #ilmattino - facebook.com facebook Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale x.com