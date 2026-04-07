De Laurentiis sul futuro di Conte come ct | Se me lo chiedesse Antonio lo lascerei andare senz’altro

L’imprenditore italiano, attualmente negli Stati Uniti, ha risposto a alcune voci riguardanti il possibile ruolo di allenatore della nazionale. Ha affermato che, se fosse lui a fare la richiesta, sarebbe disposto a lasciar andare l’attuale tecnico. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di discussione pubblica sui futuri incarichi del tecnico in questione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli o sui tempi di eventuali decisioni.

Dagli Stati Uniti, dove si trova in questi giorni, Aurelio De Laurentiis ha toccato diversi argomenti in un’intervista rilasciata alla stampa. L’Ansa ha riportato alcuni passaggi delle sue dichiarazioni, tra cui anche un commento sulle indiscrezioni che vedrebbero Antonio Conte tra i principali candidati della Figc per raccogliere l’eredità di Gennaro Gattuso, in attesa della nomina di un commissario e di un nuovo presidente dopo Gabriele Gravina. Ecco quanto dichiarato dal numero uno degli azzurri: “Se fosse Antonio Conte a chiedermelo, non avrei dubbi a lasciarlo partire. Tuttavia, essendo una persona intelligente, credo che finché non ci sarà un interlocutore serio — e finora non se ne sono visti — difficilmente immaginerà di guidare una realtà così disorganizzata. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Laurentiis sul futuro di Conte come ct: “Se me lo chiedesse Antonio, lo lascerei andare senz’altro” Conte CT della Nazionale? De Laurentiis apre: «Se me lo chiedesse direi di sì»di Redazione Inter News 24Conte ct della Nazionale? De Laurentiis commenta da Los Angeles le voci sul futuro del tecnico azzurro e lancia la sfida... Leggi anche: De Laurentiis: "Conte in Nazionale? Se Antonio me lo chiedesse, penso di sì" Temi più discussi: Serie A a 16 squadre e Malagò in FIGC: De Laurentiis sul futuro del calcio italiano; Italia fuori dai Mondiali 2026, De Laurentiis: Calcio in crisi, serve Malagò; De Laurentiis, la promessa di Pasqua ai tifosi del Napoli: La nostra gestione continuerà a essere virtuosa; Gli auguri di Pasqua e la promessa per il futuro: il presidente De Laurentiis rassicura i tifosi del Napoli. De Laurentiis apre a Conte ct, ma attacca la Figc: Serve un interlocutore serioAurelio De Laurentiis torna a parlare del futuro di Antonio Conte e del possibile ritorno in Nazionale. Da Hollywood, a margine della première statunitense del docufilm Ag4in sullo scudetto del Napoli ... napolipiu.com Conte prossimo ct dell'Italia? De Laurentiis: Se me lo chiedesse lo libererei, ma non credo lo faràNel dibattito sul possibile futuro commissario tecnico della Nazionale italiana sta emergendo con sempre maggiore insistenza il nome di Antonio Conte.. tuttomercatoweb.com Aurelio De Laurentiis festeggia la vittoria del #Napoli contro il #Milan ma a #LosAngeles: il patron degli azzurri per la promozione del film “Ag4in” sul quarto scudetto #sscnapoli #calcio - facebook.com facebook De Laurentiis apre al ritorno di Conte in Nazionale: "Se me lo chiedesse penso che gli direi di sì" x.com