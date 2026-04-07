In una recente svolta legale, la vittoria di Aurelio De Laurentiis nell’Africa ha portato soddisfazione al Presidente. La notizia si è diffusa rapidamente e ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende del settore. De Laurentiis è noto per aver sempre espresso chiaramente le sue posizioni, anche in situazioni controverse. La decisione definitiva ha chiuso un capitolo importante per il suo operato.

Aurelio De Laurentiis non si è mai nascosto dietro un dito e ha sempre espresso la sua opinione, spesso andando contro quella degli altri. Il Presidente del Napoli, per esempio, non ha mai apprezzato la competizione più importante del calcio africano, disputata sempre nel bel mezzo della stagione. La Coppa d’Africa 2027, però, si giocherà dal 19 giugno al 18 luglio, spostando definitivamente il torneo dal calendario invernale a quello estivo. Il patron azzurro può festeggiare una vittoria attesa da anni. Coppa d’Africa: la scelta che cambia tutto per il Napoli. Per decenni la competizione africana ha rappresentato un incubo per i club europei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis ha vinto la battaglia: la notizia dall’Africa fa felice il Presidente

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Temi più discussi: Il Napolista. Daria Novo · Wild Village. De Laurentiis ha tradito il Napoli? ? Per anni la formula era chiara: acquistare giovani a basso ingaggio, farli crescere, rivenderli a cifre record. Da Hamsik a Cavani, da Lavezzi a Jorginho, da Osimhen a Kvara. Player tra; Bianchini a calcio e finanza:se oggi il Napoli non vince lo scudetto c’é quasi sorpresa. La vera vittoria di De Laurentiis é aver cambiato la percezione. Con Conte un ulteriore salto; Italia eliminata dai Mondiali 2026, De Laurentiis vota Malagò: Lui è l'uomo giusto per far rinascere il calcio italiano; Napoli, il dg dell'area business Bianchini: Il modello Napoli tra stadio, maglie, ricavi e trofei. E sulla profezia di Conte...

De Laurentiis: Senza tutti quegli infortuni, avremmo probabilmente vinto il quinto scudettoDe Laurentiis è convinto che senza infortuni il Napoli avrebbe potuto rivincere lo Scudetto. Ecco le sue parole ... ilnapolista.it

Napoli, ancora De Laurentiis: Senza infortuni avremmo rivinto noi lo scudetto, ma mai dire maiRecatosi a Los Angeles per la premier del docufilm 'Ag4in' che racconta la stagione culminata con il quarto scudetto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una breve intervista ... msn.com

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Tra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico sfottò “Chi non salta juventino è” John De Laurentiis x.com