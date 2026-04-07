Durante la presentazione del suo nuovo film all’Egyptian Theatre di Hollywood Boulevard, il produttore cinematografico ha espresso critiche all’attuale organizzazione del calcio italiano. Ha dichiarato che, senza una riforma, si rischia una scissione del sistema, proponendo un cambiamento radicale nella governance federale. La sua presenza a Hollywood è stata occasione anche per discutere di temi legati allo sport e alla sua gestione in Italia.

Aurelio De Laurentiis ha presentato l’opera cinematografica Ag4in all’Egyptian Theatre di Hollywood Boulevard, approfittando dell’evento per criticare duramente l’attuale assetto del calcio italiano e proporre una riforma radicale della governance federale. L’imprenditore, che ha ricevuto il riconoscimento della cittadinanza onoraria dalla sindaca Karen Bass in presenza della Console Generale d’Italia Raffaella Valentini, ha sottolineato come il documentario sulla stagione vinta dagli azzurri di Antonio Conte sia arrivato negli Stati Uniti con un certo ritardo a causa dei suoi numerosi impegni professionali tra cinema e sport. Il successo della serata è testimoniato dal sold out della sala, dove il presidente è stato accolto da una folla di tifosi di ogni età. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Laurentiis a Hollywood: “Serie A, o riforma o scissione

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie ALa protesta con Gravina è stata non solo lamentosa (e incazzata) ma anche propositiva.

Leggi anche: De Laurentiis lancia il film del quarto scudetto a Hollywood

Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis a Hollywood: Conte in Nazionale? Gli direi sì. Ma non credo ora accetterebbe; De Laurentiis: Conte e i calciatori con me a Hollywood, per il film sullo scudetto; De Laurentiis: Conte in Nazionale? Se me lo chiedesse accetterei, ma non lo farà; DE LAURENTIIS ANNUNCIA: PORTIAMO IL NAPOLI E IL QUARTO SCUDETTO A HOLLYWOOD.

De Laurentiis incontenibile a Los Angeles: salta con i tifosi durante lo sfottò alla JuveTra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico ... corrieredellosport.it

De Laurentiis, entre travail et passion napolitaine à HollywoodLe président De Laurentiis, à Los Angeles pour des raisons professionnelles et la projection du film « Ag4in » dédié au quatrième scudetto, a suivi le match à la télévision avec le ... ilmattino.it

De Laurentiis: "Lascerei #Conte alla nazionale se me lo chiedesse. Ma oggi..." x.com

Il messaggio del presidente De Laurentiis dopo Napoli-Milan - facebook.com facebook