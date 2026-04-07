De La Salle | la rivoluzione della scuola per i più poveri

Oggi si celebra la figura di San Giovanni Battista de La Salle, riconosciuto come protettore degli insegnanti. La Chiesa ricorda questa giornata il 7 aprile 2026, in occasione della sua memoria. De La Salle è noto per aver rivoluzionato l'educazione rivolgendosi ai bambini e ai ragazzi più poveri, creando un modello scolastico innovativo. La sua figura è celebrata come un punto di riferimento per chi si dedica all'istruzione.

La Chiesa celebra oggi, martedì 7 aprile 2026, la figura di San Giovanni Battista de La Salle, riconosciuto come protettore di chi insegna. L’evento coincide con il Martedì dell’Ottava di Pasqua, un periodo in cui la liturgia assegna priorità al mistero pasquale. A causa della prevalenza dei riti dell’Ottava, la Messa non prevede l’osservanza formale della memoria del santo. Nonostante ciò, persiste l’omaggio devozionale e il ricordo del martirologio verso colui che ha rivoluzionato l’istruzione popolare. Il progetto educativo nato a Reims tra il Seicento e il Settecento. L’opera di de La Salle ha radici nel 1651, anno della sua nascita a Reims. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De La Salle: la rivoluzione della scuola per i più poveri “Bambini in Gioco”: festa conclusiva a Benevento presso l’Istituto De La SalleTempo di lettura: < 1 minutoSi terrà giovedì 22 presso l’Istituto De La Salle di Benevento la festa conclusiva del progetto “Bambini in Gioco”,... Teatro Eidos, domenica al De La Salle ‘Cenerentola… è il tuo tempo’Continua la programmazione della ventiduesima edizione de “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla... 7 Aprile - San Giovanni Battista de La Salle: Creò il Modo di Insegnare che Tutti Conoscono Si parla di: Gemellaggio nel nome di Leonardo. Dal Parini e a Nantes per scoprire; Sci, Brignone decide a maggio se continuare. Moelgg al posto di Pini al maschile?.