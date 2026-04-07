In occasione del centenario dalla nascita di Piero De Bernardi, si tiene una mostra dedicata ai suoi film. L’evento si svolge presso il cinema Lazzerini e raccoglie diverse delle sue opere cinematografiche. La manifestazione mira a rendere omaggio al talento pratese, coinvolgendo gli appassionati di cinema in una celebrazione delle sue produzioni. La mostra rappresenta un’occasione per conoscere meglio la carriera e le opere del noto sceneggiatore.

Tutti gli appassionati di cinema sono chiamati a festeggiare il grande talento pratese Piero De Bernardi in occasione del centenario dalla nascita. Prato omaggia l’autore di tante pellicole di successo entrate nella storia del cinema, con una mostra di foto, locandine, poster e altro materiale, che sarà inaugurata sabato alle 16 in Lazzerini, ideata e curata dal nostro collaboratore Federico Berti, che tre anni fa aveva già curato una mostra dedicata a Clara Calamai a 25 anni dalla sua morte. In esposizione una serie di poster che ricordano il percorso artistico di De Bernardi nato nel palazzo Buonamici il 12 aprile del 1926 (sua madre era una Banci Buonamici). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - De Bernardi. I film in mostra. In Lazzerini

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