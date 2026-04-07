Venerdì 3 aprile, il chitarrista Davide Lo Surdo ha suonato al G5 Live di Vienna davanti a un pubblico esaurito. L’evento ha registrato il tutto esaurito, con tutti i biglietti venduti prima dello spettacolo. Lo Surdo ha portato sul palco la sua musica, attirando l’attenzione dei presenti con un’esibizione che ha suscitato entusiasmo. La serata si è conclusa con un grande successo di pubblico e partecipazione.

Il chitarrista Davide Lo Surdo ha registrato il tutto esaurito venerdì 3 aprile durante la sua esibizione al G5 Live di Vienna. L’evento, atteso da diversi mesi, ha l’artista italiano confermare il suo status di eccellenza tecnica davanti a un pubblico numeroso nella capitale austriaca. La performance è stata caratterizzata da un approccio essenziale, dove l’assenza di sovrastrutture ha lasciato spazio alla precisione millimetrica e alla potenza sonora. Lo Surdo, riconosciuto come il musicista più rapido della storia, ha puntato su un’esecuzione rigorosa e d’impatto. L’estetica del suono e il repertorio tra Vienna e il nuovo album. Durante il concerto al G5 Live, l’attenzione degli spettatori si è concentrata in particolare sui brani tratti da 27, l’ultimo progetto discografico del chitarrista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Davide Lo Surdo conquista Vienna: velocità pura e sold out per “27

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