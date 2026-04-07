Data cleansing e normalizzazione degli indirizzi | cosa c’è da sapere

Sempre più aziende integrano i big data nei loro archivi, rendendo la pulizia e la normalizzazione degli indirizzi attività fondamentali per garantire la qualità delle informazioni. Questa operazione permette di correggere e uniformare i dati inseriti, facilitando l’analisi e il rispetto delle normative sulla privacy. La procedura coinvolge strumenti e tecniche specifiche, indispensabili per mantenere i database aggiornati e affidabili in un contesto in cui i dati digitali assumono un ruolo centrale.

L’ adozione dei big data negli archivi aziendali è sempre più comune, risultando un fenomeno con cui appare impossibile non fare i conti. Alla base c’è la digitalizzazione del flusso documentale, qualcosa che vale tanto per la generazione dei file quanto per la loro condivisione e archiviazione. Per questo disporre di informazioni corrette e pienamente affidabili rappresenta un vero e proprio vantaggio competitivo, in grado di assicurare l’ opportuna efficienza operativa e la massima continuità nelle attività di tutti i giorni. È in questo scenario che si inseriscono le pratiche di data cleansing e normalizzazione degli indirizzi: processi elementari che permettono di migliorare la qualità complessiva degli archivi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Data cleansing e normalizzazione degli indirizzi: cosa c’è da sapere Samsung galaxy s26 edge non aspettarti troppo: cosa sapere sulla data di uscitaQuesto approfondimento analizza lo scenario attuale del Galaxy S26 Edge e le prospettive nel comparto foldable di Samsung. Leggi anche: Riforma degli Istituti Tecnici, è alla firma: cosa cambia dal 2026 tra indirizzi, orari, classi di concorso e autonomia. Appunti dal convegno “Innovazioni del prossimo futuro”