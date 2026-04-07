Dare futuro | da Gaza all' Università di Bologna

Un evento si svolge oggi per sostenere dieci studenti provenienti da Gaza, recentemente ammessi all'Università o al Conservatorio di Bologna. L'iniziativa mira a offrire supporto ai giovani provenienti dalla striscia, promuovendo un momento di incontro tra le istituzioni e i beneficiari. La partecipazione include rappresentanti accademici e membri della comunità, che si riuniscono per condividere questa esperienza.

Un evento dedicato a supportare 10 studenti provenienti dalla striscia di Gaza che sono stati accettati dall'Ateneo o dal Conservatorio di Bologna. Le loro Università sono distrutte e la sola possibilità di formarsi è quella di studiare all'estero. Grazie all'intervento della conferenza dei rettori e di associazioni del territorio, hanno speranze di arrivare a Bologna a metà maggio, ma hanno bisogno di supporto da parte di tutti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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