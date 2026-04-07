Danilo Visco Blond Rascal

Venerdì 10 aprile alle 21,00 si terrà al Pentalfa Club la presentazione dell’ultimo album musicale di Danilo Visco, intitolato “Blond Rascal”, prodotto da Barly Records e Encoremusic. Alla serata prenderanno parte diversi musicisti: Danilo Visco con l’electric bass, Giorgio Di Tullio alla batteria, Alex Forlini al piano e alle tastiere, e Enrico Ghelardi. L’evento sarà dedicato alla promozione di questa nuova produzione musicale.