Dall’origami alla creatività orientale | arte e lingua di Corea e Giappone

Dal 10 al 12 si tiene un evento dedicato alla cultura e alle tradizioni di Corea e Giappone, con particolare attenzione all’origami e alle arti orientali. Durante il fine settimana, vengono proposte esposizioni, workshop e attività che coinvolgono i partecipanti nella scoperta delle tecniche artistiche e linguistiche di questi paesi. L’iniziativa mira a favorire la conoscenza e lo scambio culturale tra i visitatori.

Un fine settimana all’insegna della cultura, della scoperta e della condivisione. Dal 10 al 12 aprile l’ Associazione Qulture propone un calendario ricco di appuntamenti che si terranno nella sede di centro città, durante il fine settimana, pensati per incuriosire e coinvolgere un pubblico il più ampio possibile. Si parte venerdì, dalle 16 alle 19, nella sede di Via Santa Maria, con un open day dal suggestivo sapore orientale. Protagonisti saranno due nuovi corsi pronti a conquistare appassionati e curiosi: Origami, guidato dalla giapponese Kyoko Harada, e Coreano, tenuto dall’insegnante Yoona Lee. Un’occasione unica per avvicinarsi a culture lontane attraverso l’arte e la lingua, in un pomeriggio aperto a tutti che promette creatività e scoperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dall’origami alla creatività orientale: arte e lingua di Corea e Giappone Origami per la creatività: workshop gratuito all'EpycC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Cosa... Napoli, la fidanzata dal Giappone gli regala un origami di carta: per ritirarlo deve pagare 100 euro di daziLa fidanzata gli manda il regalo di San Valentino dal Giappone, un piccolo oggetto in cartone fatto a mano. Si parla di: L'origami sale in cattedra: a Catania la seconda edizione del convegno Pieghe sotto il Vulcano. L’origami sale in cattedra: a Catania la seconda edizione del convegno Pieghe sotto il VulcanoSi è conclusa con un bilancio più che positivo la seconda edizione del convegno Pieghe sotto il Vulcano: strumenti per una didattica trasversale, svoltosi il 28 e 29 marzo presso i locali dell’I.C. tecnicadellascuola.it FAN – Navigli Lombardi Acqua Festival. Dal 6 al 21 aprile 2013 si celebrano i NavigliLa barchetta di carta origami che nei giorni scorsi ha invaso Milano con FlashMob di anteprima organizzati da Davide Atomo Tinelli, è il simbolo di FAN. Navigli Acqua Festival è la rassegna voluta da ... affaritaliani.it