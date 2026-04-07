Nel corso di una partita di calcio, al minuto 59, un giocatore recupera un pallone a centrocampo e si dirige verso il portiere avversario, senza trovare opposizione. Poco dopo, un altro giocatore segna un gol che cambia le sorti dell'incontro. La partita presenta momenti di errore e di realizzazione, con le squadre che si alternano tra porte aperte e occasioni mancate.

di Lorenzo Vero Un’istantanea. Minuto cinquantanove, Matteo Tramoni recupera un pallone a metà campo e si scaglia verso il portiere del Torino, Paleari, senza alcun avversario davanti. Giunto d’innanzi alla porta, però, piuttosto che calciare, opta per il passaggio verso Stojilkovic, posizionato sulla sua destra, sbagliando totalmente il dosaggio. L’urlo di disperazione dell’Arena accompagna il pallone sfilare sul fondo. Porte girevoli. Tramoni con un gol avrebbe potuto rilanciare la sua stagione, quanto meno chiuderla al meglio e iniettarsi una buona dose di autostima. E invece, niente. La partita che gira, il Pisa che avrebbe potuto farla sua, ma che per un episodio singolo si trova a fare i conti con un risultato ben diverso da quello auspicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dall’errore di Tramoni al gol di Adams. Porte girevoli e amaro in bocca

Giostra del gol e amaro in bocca a Carrara: tra autogol e VAR, col Catanzaro finisce 3-3Sei reti, un'espulsione e continui ribaltamenti di fronte: la sintesi perfetta di una sfida che ha tenuto i tifosi col fiato sospeso fino all'ultimo...

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Il re emerito in esilio volontario dall'agosto 2020 è atterrato da Ginevra dove aveva trascorso la vigilia di festa - facebook.com facebook

"La poesia è l'esuberanza spontanea di sentimenti potenti: trae origine dall'emozione rievocata nella tranquillità". Oggi nel 1770 nasceva il poeta #WilliamWordsworth, considerato il 'padre' del #romanticismo inglese. #7aprile. x.com