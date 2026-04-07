Negli anni Settanta si impose un periodo di austerity che coinvolse molte nazioni, caratterizzato da restrizioni economiche e sacrifici per la popolazione. Oggi si discute di una possibile decrescita economica, un tema che richiama a quei momenti passati. Chi ha vissuto quegli anni ricorda le difficoltà e le limitazioni imposte, mentre attualmente si analizzano le sfide di un’economia che potrebbe dover rallentare ulteriormente.

Chi come me ha un bel po’ di primavere (ed estati, e autunni e inverni) sulle spalle ricorda come negli anni Settanta vi fu il periodo dell’austerity. Era, in particolare, l’ottobre del 1973 quando si scatenò la Guerra del Kippur (cosiddetta perché iniziò il giorno della ricorrenza ebraica dello Yom Kippur), in cui gli eserciti di Egitto e Siria attaccarono Israele, e i paesi associati all’OPEC, per sostenere l’azione di Egitto e Siria, praticarono aumenti del prezzo del barile di petrolio e una diminuzione drastica dell’esportazione del greggio nei confronti dei paesi maggiormente filoisraeliani, tra i quali ovviamente l’Italia. Italia dove vennero adottati consequenziali provvedimenti volti a limitare l’uso di petrolio e derivati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dall’austerity degli anni ’70 alla possibile decrescita economica di oggi: mi auguro che emerga un dubbio

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